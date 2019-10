Avola, arrivano le auto elettriche per la Polizia municipale

Anche le auto della Polizia municipale, dopo la mini rivoluzione delle bici, saranno elettriche. A darne notizia il primo cittadino, Luca Cannata: "Stiamo rinnovando il parco mezzi comunali – sottolinea il sindaco di Avola, Luca Cannata - guardando al futuro e alla tutela dell’ambiente. Il nostro è un Comune sempre più green e lo dimostra la nostra politica del fare – conclude Cannata - vogliamo quindi confermare la nostra vocazione di una città sempre più verde ed ecologica, al passo con i tempi e in grado di dare risposte serie e concrete”.

Si tratta di una mini rivoluzione per la piccola città di Avola, avviata lo scorso anno quando è stato firmato un protocollo d'intesa tra amministrazione ed Enel per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici.

Infine, proprio in questi giorni, Avola ha avuto l’approvazione dalla regione per il rifacimento della già esistente pista ciclabile, senza oneri quindi per il Comune.