Siracusa, intesa tra CPIA e CIAO per assicurare percorsi di istruzione per adulti

Siglata un’intesa tra il CPIA, Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, e il CIAO, Centro interculturale di aiuto e orientamento, per realizzare corsi di italiano per stranieri e per il raggiungimento del diploma di scuola secondaria I grado. A sottoscrivere l’intesa sono stati la dirigente scolastica del CPIA, Simonetta Arnone, e fratel Claudio Begni dell’Istituto dei Fratelli Maristi.

"Bisogna fare rete per assicurare percorsi di istruzione per adulti" ha spiegato la dirigente Arnone.

"E’ stato siglato un protocollo che permette a questo luogo di diventare ulteriormente punto di riferimento, soprattutto per i migranti - ha evidenziato Fratello Claudio Begni - Dalla sua inaugurazione, avvenuta a gennaio di quest’anno, il CIAO sta offrendo ai ragazzi la possibilità di un luogo dove trovare qualcuno che li ascolta"

Alla firma del protocollo sono intervenuti l’assessore comunale alle politiche sociali Rita Gentile e il consigliere comunale Simona Cascio, dalla quale è nata l’idea di creare la rete tra CPIA e CIAO, che ha sottolineato l’importanza di dare un nuovo punto di riferimento: “E’ veramente importante che la scuola si avvicini. Conosco tante donne che con difficoltà riescono a conciliare gli impegni della famiglia con quello dell’istruzione. Questo servizio servirà soprattutto a quelle persone, magari più emarginate, che con difficoltà riuscivano a raggiungere i centri di istruzione.”