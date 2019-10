Siracusa, vertenza ex Set Impianti: riassorbimento dei lavoratori

Individuate le procedure per favorire i riassorbimento dei lavoratori ex Set Impianti da parte dei nuovi appaltatori.

Questo l'esito di un incontro che si è tenuto stamane in Prefettura convocata dal viceprefetto vicario, Filippo Romano. Hanno partecipato i direttori del Centro per l'impiego e dell'Ispettorato del lavoro, i segretario d Cgil, Cisl e Uil, il Direttore di Confindustria, i rappresentanti di categoria dei lavoratori e delle società committenti della zona industriale.

Per domani è stato già programmato un tavolo tecnico fra le parti sociali in Confindustria.