Siracusa, continuano le operazioni di bonifica e diserbo in città. FOTO

Continua la lotta agli sporcaccioni portata avanti dall'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, insieme a personale Tekra e Polizia ambientale.

In particolare, oggi, sono stati effettuati interventi di bonifica e diserbo in Via f. Gianni, via Columba, al mercato generale, via Cavallari, zona Corso Timoleonte e piazza Vittoria.

Ieri elevate sanzioni a coloro che abbandonano rifiuti ai bordi dei marciapiedi