Nel Catanese, spaccia droga a scuola: denunciato 15enne

Un quindicenne che spacciava marijuana all'interno di una scuola superiore di Acireale è stato denunciato da carabinieri della locale compagnia alla Procura per i minorenni di Catania. Il giovane è stato bloccato dopo essere stato visto da militari dell'Arma mentre consegnava una 'dose' a un 14enne e ad altri due ragazzi.

Gli accertamenti erano stati avviati dopo una denuncia del preside dell'istituto dopo la segnalazioni di alcuni insegnanti e di personale non docente. Successive indagini hanno portato i carabinieri a scoprire il presunto fornitore del pusher: un 24enne incensurato che abita nello stesso palazzo del 15enne. In casa del maggiorenne, durante una perquisizione, carabinieri hanno trovato 194 'dosi' di marijuana. Il 24enne, che è stato arrestato e posto ai domiciliari, ha ammesso che era suoi anche il chilogrammo della stessa droga e altre 24 'dosi' trovati nel vano contatori elettrici del condominio. (Ansa.it)