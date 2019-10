Avola, Giornata del tumore al seno metastatico: al via il progetto Metadomani

In partenza il progetto Metadomani, mentre Ferla intitolerà una via a “Sensazioni rosa” e Avola a “Metadomani”. E’ quanto emerso dall’evento, organizzato nel fine settimana ad Avola da Sicilia Donna onlus, per chiedere l’istituzione, assieme alle altre associazioni del network di Europa Donna, di una Giornata nazionale del tumore al seno metastatico. Nel tentativo di migliorare la qualità della vita delle donne con il cancro, Grazia Pignolo, referente per le donne metastatiche del territorio, ha promosso il progetto Metadomani, illustrato nel corso dell’evento. Illustrato, durante l’evento, anche il logo di Metadomani.

La parte scientifica, oltre che dal dott. Paolo Fontana, è stata affrontata dal professor Hector Soto Parra, direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, che ha cercato di spiegare come "la malattia non debba essere vista come un punto di arrivo ma di partenza», mentre la psico-oncologa Guendalina Di Fede si è soffermata sulla necessità di un giusto approccio, da parte dei medici, nel comunicare le diagnosi.

Spazio anche all’arte con un brano di Vince Licciardo, “Batti le ali” «che è un inno alla speranza e alla vita".

In rappresentanza del sindaco di Avola, Luca Cannata, da sempre a sostegno della causa, era presente l’assessore alla Cultura, Simona Caldararo, alla quale l’associazione ha avanzato la richiesta di intitolare una strada di Avola a “Metadomani”. Mentre al sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, socio onorario di Sicilia Donna e artefice del progetto “Rete reiki rosa”, è stata richiesta l’intitolazione di una strada di Ferla a “Sensazioni rosa”.

Una rotonda sul mare ad Avola è stata illuminata di viola.