Pachino, Cafeo: "pubblicato bando per la gestione della Residenza sanitaria assistita"

E' stato pubblicato dall'Asp il bando da 8 milioni per la gestione della Residenza sanitaria assistita di Pachino. A darne notizia l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Ringrazio l’attuale direttore dell’ASP, Salvatore Ficarra, per aver provveduto al completamento del lavoro – prosegue Cafeo – portando a termine così in maniera positiva l’iter che si concluderà con l’utilizzo effettivo della struttura”.

“L’avvio della gara per la gestione dell’RSA di Pachino è però un successo per tutto il territorio – continua l’On. Cafeo – per il quale è doveroso dare il giusto merito anche all’ex direttore dell’ASP di Siracusa, Salvatore Brugaletta”.

“Per il resto, come sempre, rifuggo da ogni tentativo di applicazione di medaglia al merito – conclude l’On. Cafeo – una pessima abitudine della politica di questi ultimi anni alla quale preferisco sostituire un’azione e una presenza più assidua sul territorio”.