Augusta, spaccio di sostanze stupefacenti: denunciati 3 giovani

Continua l'operazione antidroga della Polizia di Stato nelle piazze dello spaccio.

In quest'ambito, sono stati denunciati tre giovani, un minore di 17 anni e due ventitreenni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre, a seguito di un’attenta attività di polizia giudiziaria, sono stati sorpresi nei pressi di un’abitazione sita nel centro storico di Augusta in possesso di alcune dosi di droga.

Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di uno dei tre, sono stati trovati 980 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.