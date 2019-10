Suddivisione fondi ex Provincia, Confcommercio chiede audizione pubblica con l'assessore regionale Grasso

"Ancora una volta, purtroppo, il territorio della provincia di Siracusa viene fortemente discriminato rispetto ad altri e abbandonato a sé stesso".

Così Confcommercio di Siracusa interviene sulla spartizione dei fondi regionali ai Liberi consorzi della Sicilia, di cui un solo milione di euro andrà all'ex Provincia di Siracusa.

"La motivazione espressa, a quanto pare - dichiara il presidente Elio Piscitello -, è quella che ormai la provincia di Siracusa versa in una situazione tale da rendere inefficaci eventuali interventi regionali, essendo piuttosto necessaria una apposita legge speciale nazionale. Secondo alcuni però, tale motivazione sarebbe del tutto pretestuosa, essendo il vero inconfessabile motivo quello di costringere la Provincia Regionale di Siracusa a cedere, o meglio, svendere le quote in suo possesso dell’aeroporto di Catania (SAC). Ove questo fosse vero, e noi stentiamo a crederlo, sarebbe di una gravità tale da richiedere probabilmente anche un intervento diretto da parte delle autorità competenti".

Confcommercio di Siracusa riterrebbe più che opportuno che l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, on. Bernadette Felice Grasso, venisse convocato con urgenza, per una audizione pubblica, dalla I Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana.