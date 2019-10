Siracusa, gestione stadio De Simone: la gara è andata deserta

Nessuna busta da aprire, nessuna proposta di gestione è arrivata al Comune di Siracusa per la gestione dello stadio De Simone. E' andata deserta la gara d'appalto.

Il bando prevedeva che il Comune possa utilizzare per 20 giorni l'anno gratuitamente la struttura, che il gestore si faccia carico del pagamento delle utenze e degli oneri per la manutenzione del prato sintetico, oltre che della pulizia e della manutenzione dell'impianto, di far rispettare le norme sulla sicurezza e di applicare alle società che faranno richiesta di utilizzo le tariffe già fissate dalla giunta per il Palazzetto dello Sport.