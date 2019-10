Noto, riapre oggi pomeriggio la piscina comunale del polisportivo Palatucci

E' stata sottoposta ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la piscina comunale del polisportivo Giovanni Palatucci di contrada Zupparda che, oggi pomeriggio alle 16, sarà riaperta.

All'inaugurazione saranno presenti il sindaco Corrado Bonfanti, l’assessore allo Sport Giusi Solerte ed i rappresentanti dell’associazione sportiva Velodron, società che gestirà temporaneamente le attività all’interno della struttura in attesa che l’Amministrazione Comunale bandisca la gara per l’affidamento della sua gestione per i prossimi 5 anni.