Siracusa, si ripristina la piena fruibilità della pista ciclabile: via le erbacce, interventi sulla staccionata e sul fondo

Infestata da erbacce e arbusti che in alcuni punti la invadono quasi per l'intera larghezza, la pista ciclabile di Siracusa "Rossana Maiorca" sarà adesso resa nuovamente fruibile.

Oltre alla vegetazione spontanea che rende difficile il passaggio ai tanti ciclisti e sportivi che la frequentano, la pista ciclabile presenta diversi paletti in legno della staccionata danneggiati e in alcune parti mancanti, come in prossimità di via Sicilia e della Tonnara. Lo scorrimento dell'acqua piovana, inoltre, ha creato solchi trasversali sul fondo , rendendo pericoloso i passaggio dei ciclisti.

Da qui gli interventi di manutenzione che saranno eseguiti dalla Cooperativa sociale Tandem: il ripristino della staccionata per 200 metri, il taglio della vegetazione fino ad un metro all'esterno del percorso e la stesura di materiale stabilizzato per livellare i solchi.

Gli interventi costeranno 7.442 euro e viste le somme insufficienti nel capitolo " Manutenzione ordinaria strade e sottoservizi", le risorse saranno prelevate dal fondo di riserva.