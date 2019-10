Siracusa, rifiuti abbandonati: identificati e sanzionati i trasgressori

Continua l'attività di repressione delle mini discariche abusive a Siracusa con controlli sui sacchetti di rifiuti abbandonati lungo i bordi delle strade.

Secondo quanto riferisce l'assessore Buccheri oggi è stata la volta della zona di piazza Adda, di via Ciane, corso Timoleonte, via Mosco, via Pindaro, via Eumelo, via Dinologo, via Francesco Mauceri e piazza della Vittoria. Sono state elevate diverse sanzioni risalendo ai trasgressori attraverso indicazioni trovate all'interno dei sacchetti: copie di bollette, estratti conto, corrispondenza varia, copie di carte di identità.

I controlli hanno riguardato anche il conferimento di rifiuti in discariche abusive fuori città: a Carancino, nei pressi di Belvedere, e all'ex tonnara di Santa Panagia. Anche qui molte contravvenzioni, tra cui una al conducente di un mezzo adibito al trasporto di inerti e non idoneo a tale scopo.