Siracusa, effettuati interventi di bonifica e diserbo in più punti della città. FOTO

Interventi drastici di bonifica e diserbo in più punti della città tra cui, allo Sbarcadero Santa Lucia, in Viale Regina Margherita, in zona Tonnara di Santa Panagia, in via Elorina, in Largo dei Pescatori, via dell'Olimpiade e in via Cavallari. Ad effettuarli personale del comune di Siracusa, a seguito delle segnalazioni avanzate dai consiglieri comunali Michele Buonomo e Salvatore Costantino Muccio.

"Ringraziamo il Settore Ambiente con il Dirigente Gaetano Brex e ovviamente l'Assessore- le parole dei due rappresentanti dei Verdi- per avere dato immediatamente seguito alle istanze di numerosissimi cittadini. Un ringraziamento doveroso all'impegno degli operatori di Tekra la cui professionalità viene spesso sottostimata rispetto alla reale mole di lavoro oltre il possibile".