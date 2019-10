Augusta, incontro di legalità al plesso "Francesca Morvillo" del Corbino

Incontro di legalità questa mattina al plesso "Francesca Morvillo" della scuola Corbino di Augusta. I componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli alunni nell'ambito del progetto sulla prevenzione e sulla Polizia di Prossimità, vista soprattutto come sicurezza partecipata ed integrata con i cittadini e, soprattutto, con gli studenti.

Durante l’incontro odierno si è parlato del corretto utilizzo dei social media, delle insidie del web, di bullismo e di contrasto dell’illegalità in generale e del fenomeno mafioso in particolare.