Siracusa, furto nella gelateria di viale Zecchino: denunciato 25enne

Si sarebbe introdotto, ieri sera, all'interno della gelateria Ben Bon di viale Zecchino approfittando dell'assenza del proprietario che si trovava nel retrobottega per rubare l'incasso portando via il registratore di cassa per poi fuggire a bordo di un'autovettura.

Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini e sono riusciti a localizzare l’autovettura utilizzata per la fuga e contestualmente a fermare il responsabile del furto.

Si tratterebbe di un venticinquenne siracusano, disoccupato e con precedenti di polizia. La macchina è, infatti, risultata a lui intestata e nell’armadio della camera da letto della sua abitazione sono stati ritrovati gli indumenti indossati durante il furto. Il giovane è stato deferito in stato di libertà