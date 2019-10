A Siracusa il primo corso per badanti in Sicilia

Avrà inizio domani il primo corso a Siracusa per badanti in Sicilia. Si chiama “BadaBene” e si terrà nei locali dalla parrocchia di Santa Rita, in corso Gelone, e lo organizzano le suore scalabriniane, un ordine missionario che opera a Siracusa in aiuto dei migranti e per favorirne l'integrazione.

Al corso, totalmente gratuito, parteciperanno 12, tutti stranieri per una durata di 120 ore, al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di “Assistenza alla cura della persona nel suo ambiente personale e sociale”.

Le lezioni sono tenute da volontari e mirano a formare persone capaci di assicurare un aiuto a tutto tondo, quindi non solo di tipo sanitario, e per tutte le esigenze della persone anziane.

“Il nostro – ha detto l'assessore al Dialogo interculturale, Rita Gentile – è un patrocinio gratuito ma ci piace incoraggiare queste iniziative per due ragioni. Da una parte perché si favorisce l'integrazione di chi frequenta il corso; dall'altra, perché si crea una rete di assistenti preparati a dare alle persone bisognose un servizio che altrimenti viene veicolato attraverso il passaparola e rischia di essere improvvisato”.