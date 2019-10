Siracusa, la Commissione sul bilancio consuntivo 2018: "Variazioni dubbie"

Si è aggiornata a venerdì la Commissione consiliare sul bilancio consuntivo 2018. A darne notizia è il presidente Salvatore Castagnino.

"Durante la prima seduta - riferisce Casagnino - è stata attestata l’esistenza di variazioni al bilancio dubbie e non corrispondenti al bilancio preventivo. Sono stati convocati per venerdì i revisori legali, il dirigente, l’assessore al ramo. Ho chiesto che predispongano e trasmettano, i dirigenti, una relazione che attesti la copertura di spese necessarie per il settore o se le stesse sono state coperte con anticipazioni di cassa e quindi costi aggiuntivi per l’ente".