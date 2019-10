Siracusa, una targa in viale Montedoro per ricordare il dottor Tullio Manca

E' stata fissata per mercoledì 16 ottobre alle 10,30, la cerimonia di scopertura di una targa per ricordare la figura di Tullio Manca, dottore cardiologo morto nel 1995 all'età di 73 anni. Tullio Manca ha percorso una brillante carriera sotto la guida del suo Maestro professore, Luigi Condorelli, fondatore della Scuola Cardiologica.

Manca è stato il medico della famiglia Jannuso, in via degli Orti a Siracusa, ed è stato il primo medico ad assistere alla famosa Lacrimazione della Madonna cominciata il 29 Agosto 1953.

A scoprire la targa, posizionata sulla facciata della casa, in viale Montedoro 103, che ha dato i natali al dottore Manca, sarà il sindaco Francesco Italia.