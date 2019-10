Sp 84 Marzamemi-Portopalo, Vinciullo: "finanziato ripristino delle opere di protezione, ma i lavori non partono"

Tutto fermo sulla strada Provinciale 84 “Marzamemi-Portopalo”, per la quale nel 2017, il vecchio governo regionale aveva finanziato il progetto per il ripristino delle opere di protezione con sostituzione di barriera di sicurezza (guard rail) per un importo di 600.000 euro, attingendo alle risorse dello stato ex FAS 2000/2006 e sui fondi POC.

"Nonostante siano passato ormai 3 anni, ad oggi i lavori non sono stati nemmeno appaltati e si continua ad emanare decreti di rifinanziamento, mentre la strada è in condizioni pietose". A denunciare il quadro di degrado l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo che chiede "più fatti"