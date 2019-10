Vussia Siracusa su aeroporto Fontanarossa: "Necessario azzeramento vertici aeroportuali"

Chiedono conto e ragione sulle spese all'interno dell'aeroporto Fontanarossa il Movimento Mec e i Comitati Vussia di Catania, Siracusa e Comiso.

"I conti di Fontanarossa vanno tanto bene che è stata eseguita la ristrutturazione del ristorante panoramico originariamente previsto nella torre dell’aeroporto per una spesa di circa quattrocentomila Euro. Quegli spazi molto ampi pare che siano ora diventati un ufficio" - si legge in una nota.

“Se queste sono le spese della SAC, capiamo bene per quale motivo vogliono privarsi della conduzione dello scalo – ha dichiarato Claudio Melchiorre, presidente dei comitati Vussia e del Movimento Mec. Si rendono conto, nel subconscio, che non hanno alcuna percezione del valore dei quattrini che non sono loro, ma dei contribuenti. Se le notizie di cui disponiamo sono vere, allora chiediamo immediatamente il commissariamento di Camera di Commercio e azzeramento dei vertici aeroportuali per spreco di denaro pubblico e necessità di sostegno psicologico.”

Ma la denuncia del Vussia non si ferma qui. “I vertici aeroportuali e l’azionista di maggioranza hanno lasciato che l’aeroporto di Catania fosse gestito da un Accountable Manager, figura che sovrintende alla gestione dell’intero aeroscalo, che avrebbe subìto, prima del suo allontanamento, diversi richiami dall’Enac, l’Ente per la sicurezza del trasporto civile. Questa notizia è vera? Lo scalo catanese ha forse messo in pericolo la sicurezza dei passeggeri, in passato? Se così non è, quali sono le ragioni dell’allontanamento dell’Accountable Manager? Ha anche lui problemi di famiglia, come li ebbe l’amministratore delegato della SOACO, nel 2018, quando si dimise?”

Il Vussia chiede, oltre all’azzeramento di Camera di Commercio e SAC, anche la sospensione di qualsiasi atto straordinario dei soci SAC e la ricognizione dei bilanci di Fontanarossa e i debiti che riguardano SOACO, colpevolmente abbandonata, così come abbandonato è l’aeroporto di Comiso, che non ha conosciuto alcun rilancio e che anzi ha nuovamente peggiorato la propria posizione debitoria.