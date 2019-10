Turismo esperenziale, Heritage Palazzolo Acreide protagonista a Rimini

Vetrina internazionale nella più importante fiera del turismo italiana per “Heritage Experience Palazzolo Acreide”. L'associazione che rappresenta oltre trenta aziende che hanno in comune l'obiettivo di diversificare e migliorare l'offerta turistica nel comprensorio Ibleo, è stata infatti tra i protagonisti della 59a edizione del TTG Travel Experience di Rimini, grazie ad una proficua collaborazione con Cna.

In partnership con la rete d'impresa “Avola tra mare e canyon” e la Commissione turismo e cultura di Rosolini, “Heritage Esperience Palazzolo A.” ha presentato il proprio progetto nello spazio di Cna Turismo Nazionale, riuscendo così a proporre le esperienze del proprio catalogo a centinaia di operatori italiani e stranieri. Il catalogo dell'associazione turistica palazzolese è stato inoltre presentato negli stand di “Sicilia Sud Est - Val di Noto” e della Regione Siciliana.

In particolare, “Heritage Esperience Palazzolo A.” ha presentato tre itinerari che soddisfano le diverse esigenze ed aspettative del viaggiatore più curioso: dalla camminata naturalistica alla scoperta di canyon e animali come la tartaruga Caretta caretta o i fenicotteri rosa, alle esperienze “hands on” che permettono di scoprire mani in pasta i saperi ed i sapori del patrimonio enogastronomico degli Iblei. Itinerari che coinvolgono tutte le aziende che fanno parte dell'associazione turistica: ristoranti, hotel, b&b, agriturismo, guide naturalistiche, chef, agriturismo, guide enogastronomicche, pasticcerie, fattorie didattiche e tante altri operatori che rendono irresistibile l'offerta turistica nel territoriod del sud-est Sicilia.

"Tanto lavoro è stato fatto e si sta continuando a fare per mettere in rete i migliori operatori del nostro territorio e di quelli limitrofi – afferma la presidente di Heritage Experience Palazzolo Acreide, Maria Iangliaeva Gallitto - perchè non si può andare da soli ma bisogna essere consapevoli di far parte di un sistema che deve promuoversi con offerte ampie e di alta qualità".

E di tutto ciò si parlerà domenica 20 ottobe alle 16.30, nella sala consiliare del Palazzo di Città, in occasione dell'Agrimontana a Palazzolo nel corso di un convegno dal titolo “Turismo esperenziale, nuove opportunità per un'offerta di qualità”. Al centro del dibattito l'importanza della promozione del turismo esperenziale al fine di alzare il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta turistica e la sua ricaduta socio-economica sul territorio.