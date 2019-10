Cinema, Joker domina ancora il box office Usa

oker" continua a dominare incontrastato il botteghino Usa. La storia drammatica, interpretata magistralmente da Joaquin Phoenix, è irragiungibile in classifica e incassa questa settimana 55 milioni di dollari.

I nuovi arrivati si devono accontentare: come il film animato su "La famiglia Addams" e Will Smith in "Gemini Man". Gli studi di stimano appunto che "Joker" abbia aggiunto 55 milioni nei cinema nordamericani, in calo solo del 43% dal suo debutto da record.