Siracusa, 45enne trovato senza vita in casa dalla madre

E' stato trovato morto dalla madre, con la quale conviveva nella loro casa di via Bacchilide, un 45enne siracusano. E' accaduto ieri pomeriggio.

L'uomo pare soffrisse di alcune patologie e i suo decesso sarà con ogni probabilità dovuto a cause naturali. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche una volante della Questura. Sul copro del 45enne saranno effettuati gli esami del caso per accertare in via definitiva le cause della morte.