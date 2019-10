Indice di criminalità, Siracusa 29ma tra le province italiane per numero di denunce

Lo studio del Sole 24 ore fotografa la sicurezza nelle 106 province italiane in base ai dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno e relativi al numero di delitti commessi e denunciati l’anno scorso. Siracusa si colloca al 29° posto per numero di denunce e in ambito regionale è dietro solo a Catania, che la precede di un solo posto.

Entrando nello specifico dei vari reati la provincia aretusea occupala parte alta della classifica per i tentati omicidi (11°), estorsioni (14°), stupefacenti (17°), omicidi volontari (19°) furti di auto (19°). Per quanto riguarda le denunce per associazione mafiosa e Usura la provincia di Siracusa occupa, invece, rispettivamente l'89° e il 98° posto.

Indici di criminalità in calo in tutta la Sicilia, tranne che a Palermo ed Agrigento.