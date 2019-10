Augusta, si completano i 90 alloggi Iacp di contrada Scardina: assegnati 2,8 milioni

Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, la riprogrammazione delle economie dei fondi ex Gescal che serviranno ad incrementare il numero di alloggi a disposizione di fasce deboli, anziani e giovani, attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio degli Istituti autonomi case popolari.

Ad Augusta viene finanziato con due milioni e 800mila euro il completamento di novanta appartamenti incompiuti da decenni in contrada Scardina.

Qui l’Istituto autonomo case popolari di Siracusa aveva avviato la costruzione di 112 alloggi. Nel 2002 quattro delle cinque palazzine di case popolari furono occupate abusivamente. Soltanto la quinta, i cui lavori erano in fase iniziale, rimase libera e nel 2010 fu completata e ceduta dall’Iacp al Comune.

Con l’avvio delle procedure di sanatoria l'Istituto ha predisposto un progetto esecutivo per il completamento dei novanta alloggi rimasti incompleti, che è stato trasmesso a luglio di quest’anno al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione per il finanziamento.