Siracusa, fondi per i CCR: Russoniello e Trigilio: " Penalizzante l'assenza di progetti"

Interrogazione dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio, all’assessore all’Ambiente del Comune di Siracusa.

“La Regione - scrivono - ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei rifiuti. Vengono messi a disposizione 16 milioni di euro per la costruzione di nuovi impianti e 5 milioni per migliorare gli esistenti. Questa - proseguono - può essere un'occasione da non perdere per la realizzazione di un terzo centro di raccolta, come era stato inizialmente pensato con il punto di Cassibile mai reso operativo”.

“Ma - rilevano ancora - il continuo ricorso a professionisti esterni rende antieconomico partecipare ai bandi. Un problema serio per il quale chiediamo all’assessore al personale come intende procedere per colmare la lacuna che, con il ricorso a professionisti esterni, lascia purtroppo aperta la porta ad una discrezionalità che non sempre una amministrazione pubblica può permettersi, per trasparenza".