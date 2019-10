Siracusa, Stonewall compie 11 anni: tanti i progetti in cantiere

"Tante cose sono state fatte in questi anni ma ancora la strada è lunga, molto ancora vi è da fare, sia a livello locale che in ambito regionale e nazionale". Così il presidente di Stonewall GLBT Siracusa, Alessandro Bottaro questa mattina in conferenza stampa per presentare gli 11 anni di attività dell’associazione. “

“Il prossimo impegno che abbiamo è all’interno del Festival dell’Educazione di Siracusa, che si terrà nella settimana del 20 novembre, perché Stonewall fa parte delle associazioni amiche di “Siracusa città educativa”. In quell’occasione, - continua Biondi – presenteremo un’attività rivolta alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori, condotti dagli psicologi Andrea Malpasso ed Emma Lo Magro e poi parteciperemo alla “Marcia dei diritti” e ad un momento di letture differenti, rivolte a bambine e bambini dai 3 anni in su, subito dopo la marcia.

Inoltre entro la fine dell’anno proveremo a lanciare a Siracusa, in anteprima assoluta e in collaborazione con la Scuola di Tango Bohemien, il tango queer rivolto a coppie dello stesso sesso. Infine continueremo con la presentazione di libri a tematica LGBT+, anche in anteprima nazionale e con il nostro Cineforum Fuori Menù”. Tra i servizi confermati anche quest’anno dall’associazione Stonewall, in forma del tutto gratuita, l’Open Space condotto dagli psicologi Emma Lo Magro e Andrea Malpasso: “Principalmente il nostro intento è curare le attività rivolte al territorio dal punto di vista dell’aspetto psicologico, - spiega Emma Lo Magro – lo faremo con l’Open Space che è un luogo di sostegno per gli aspetti che riguardano l’orientamento sessuale e l’identità di genere e un luogo aperto di consapevolezza di se. Inoltre sempre insieme al dottor Andrea Malpasso, all’interno di Stonewall, porteremo avanti progetti di carattere sociale, soprattutto all’interno delle scuole e quindi verso tutti i tipi di bullismo, in particolare quello a sfondo omotransfobico e all’aggressività legati alle differenze, infine curando l’aspetto legato all’educazione sessuale”.

Confermato, tra i servizi offerti dall’associazione, anche la consulenza legale alle persone LGBT+, aspetto curato dall’avvocata Alessia Lo Tauro.