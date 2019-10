Siracusa, Green new deal: fondi per la piantumazione di alberi, il Comune in prima linea

A seguito dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del “Green new deal” un cospicuo fondo sarà destinato alla piantumazione e al reimpianto degli alberi e alla creazione di foreste urbane e periurbane.

“Un provvedimento - dichiara il sindaco Francesco Italia - che trova il Comune di Siracusa già pronto ad operare. Come Amministrazione intendiamo portare avanti un’azione di governance grazie ad un programma di forestazione urbana che abbiamo già condiviso con la città nelle sua varie articolazioni."

“Tra le prime importanti azioni di governance, - dice l'assessore Giusy Genovesi - in accordo con i 10 punti della Dichiarazione di Milano per le Green City e la dichiarazione simbolica di Emergenza climatica del giugno scorso, il Sindaco ha assegnato una specifica delega all'interno delle rubriche di protezione civile. L’adattamento ai cambiamenti climatici necessita di una strategia coerente e un migliore coordinamento tra i livelli di pianificazione e di gestione solo così sarà possibile dare un contributo significativo per preservare e valorizzare il nostro territorio. Intendiamo portare avanti un programma di forestazione urbana che stiamo condividendo con Enti, associazioni, partner pubblici e privati. Mi riferisco, tra l’altro, anche allo specifico protocollo con il Comitato cittadino “Aria Nuova”, firmato a giugno con una ventina di associazioni e a quelli in itinere con altri Enti: grazie al previsto “Green new deal” diventa un tassello di questo progetto molto più ambizioso, facente parte integrante della più ampia attività di forestazione urbana. Obiettivo finale la costruzione di una comunità di buone pratiche a favore della riforestazione urbana della città, la pianificazione e proposizione di regole ed azioni per una migliore qualità della vita”.