Incidente sulla Cassibile-Floridia, ferita bimba di 7 anni: Ficara e Burgio: "In città ambulanze insufficienti"

Un'unica ambulanza per la zona di Cassibile e Fontane Bianche che, in caso di emergenza, interviene anche nella città di Siracusa, lasciando scoperta la zona Sud.

La situazione è stata sollevata dai consiglieri Ficara Chiara e Burgio Francesco anche a seguito dell’ennesimo incidente avvenuto nella serata di ieri sul rettilineo Cassibile- Floridia che ha visto tra i feriti anche una bambina di 7 anni. I consiglieri del Movimento 5 Stelle aggiungono: “da circa due settimane la postazione di Fontane Bianche rimane chiusa, di certo è da tenere sotto grande attenzione e non e' pensabile poter privare la zona Sud del Comune di Siracusa di un necessario mezzo di soccorso indispensabile per salvare vite umane, la situazione e' diffusa sul territorio comunale, se non si troveranno soluzioni nel breve termine per garantire omogenea e stabile distribuzione, chiederemo che l'Assessorato Regionale intervenga per risolvere questa spiacevole situazione”