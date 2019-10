Floridia, si presenta in caserma e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Avrebbe suonato insistentemente alla caserma dei Carabinieri di Floridia, nel cuori della notte, e, all'aprirsi del cancello avrebbe prima strattonato un militare per poi colpirlo al volto provocandogli delle tumefazioni allo zigomo e acufeni all’orecchio destro.

Lui, Sergio Valenti, 48 anni, disoccupato pregiudicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

Valenti era in stato di ebbrezza. L'uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.