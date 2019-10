Siracusa, lunedì torna in Aula il Consiglio comunale

Torna in Aula a Palazzo Vermexio, alle 18.30, il Consiglio comunale di Siracusa. Ad aprire il dibattito la IV relazione del “Difensore dei diritti del bambino”.

L'ordine del giorno prevede una richiesta urgente del consigliere Zappalà sulla relazione del Sindaco; due odg a firma dei consiglieri Castagnino ( sui disservizi all'interno della Ztl ) e Vinci ( su tematiche di politiche sociale); una mozione a firma del consigliere Buonomo per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo alcune strade cittadine; ed infine due interpellanze: la prima del consigliere Ficara sul tratto della SS 115 nei pressi di Cassibile, la seconda del consigliere Vinci sulle “Case dell'acqua”.

Intanto va avanti l’iter per l’approvazione del Rendiconto di gestione 2018. “Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il Bilancio di previsione 2019-2021è stato adottato già nel mese di agosto; ed il Consiglio è pronto a trattare il Rendiconto di gestione 2018 entro ottobre. Si tratta- dichiara il presidente del Consiglio comunale Moena Scala- di un altro importante atto di competenza dell’Aula. Dopo il parere di competenza del Collegio dei revisori, il Consuntivo è già stato incardinato nella V Commissione consiliare per la seduta per il 18 ottobre: in quella sede la proposta sarà approfondita con l’audizione del dirigente del settore e dello stesso organismo di controllo. A conferma di come, al di là degli schieramenti e della condivisione della gestione delle risorse da parte dell’attuale Amministrazione, questo Consiglio si sia sempre comportato con serietà e determinazione, affrontando con consapevolezza e studio ogni proposta sottoposta alla sua competenza”.