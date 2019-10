Siracusa, Lealtà&condivisione rinnova il sostegno al sindaco Italia

Dopo alcune frizioni, frutto del rimpasto in Giunta, pare che tra il sindaco Francesco Italia e Lealtà e Condivisione sia tornato il sereno. Tra l'associazione politica ed il primo cittadino si è tenuto un incontro, lo scorso 24 settembre, terminato con il rinnovo del supporto a Italia.

Pare che, durante quella riunione, il primo cittadino abbia ribadito la volontà di impegnarsi in prima persona per tenere fede al programma sottoscritto tra le parti ai tempi delle elezioni. Tra i punti principali portati all'attenzione di Italia "l’assetto del centro storico,i trasporti, la revisione del piano regolatore generale con il recepimento sia del piano paesaggistico che del parco archeologico di recente istituzione. - si legge in una nota - Temi sui quali l’associazione, nel quadro di un confronto pubblico con tutti i soggetti interessati, si riserva di promuovere, nelle prossime settimane, incontri anche con i responsabili degli assessorati preposti. In questo quadro e coerentemente con tale approccio sistemico appare conseguente che l’amministrazione comunale, come già avvenuto in occasione del parco archeologico,si intesti una iniziativa politica volta a sollecitare da parte della Regione la definizione della riserva naturale Capo Murro di Porco e la penisola della Maddalena."