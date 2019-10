Siracusa, furto nel sito Archeologico “Le Catacombe” ed in un impianto sportivo: fermato un 15enne

Avrebbe rubato tre telecamere video all'interno del sito Archeologico “Le Catacombe”, denaro e merce contenuta in tre distributori automatici di bibite e snack.

Con l'accusa di furto aggravato in concorso e di porto d’armi e di oggetti atti ad offendere, la Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito una misura cautelare personale del collocamento in comunità, emesso dalla Procura di Catania, nei confronti di un quindicenne siracusano.

Il ragazzo, in concorso con altre due persone, avrebbe commesso il fatto di notte, con violenza sulle cose. Inoltre, avrebbe perpetrato furto all’interno di un impianto sportivo dove si sarebbe impossessato di indumenti sportivi, di un pc portatile, di alimenti vari e denaro. Ed infine, avrebbe messo a segno un furto presso una stazione di servizio, all’interno della quale si è introdotto con un motociclo, privo di targa e provento di furto, forzando un casotto in metallo e impossessandosi del denaro pari a circa 500 euro.