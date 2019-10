Siracusa, stipendi in continuo ritardo: protestano i lavoratori della Solesi

Una protesta silenziosa quella dei lavoratori della Solesi portata avanti da una settimana con il supporto dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil.

Si denuncia un futuro nebuloso per i lavoratori, una situazione già avviata un anno fa quando ci fu l'uscita della Turco Costruzioni, dal contratto di manutenzione generica nel Cantiere “Eni-Versalis Priolo”. Da lì stipendi in ritardo e punti interrogativi

"I lavoratori hanno detto basta. - si legge in una nota a firma di Feneal, Fillea e Filca - Si rispetti il contratto edile in ogni sua forma. Noi sosteniamo, fino in fondo, questa battaglia perchè essa nasconde due princìpi che non vogliamo abbandonare: rilanciare l'importanza del rispetto contrattuale e combattere il sistema malato degli appalti dentro la zona industriale. E lo pretendiamo soprattutto a partire dal contratto di manutenzione che l'azienda più importante dello Stato stipula con l'indotto edile".