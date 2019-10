Buccheri, finanziato un cantiere di lavoro: impiegati in 10

La Regione siciliana ha emanato il decreto con il quale viene autorizzata l’istituzione di un Cantiere di Lavoro per 10 lavoratori, per la durata di 54 giorni, avente ad oggetto la “Manutenzione straordinaria della strada Comunale Buccheri - Pirazzo”, nel Comune di Buccheri, per l’ammontare complessivo di 58.662,89 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale