Siracusa, gli alberi per combattere lo smog: i numeri sono ancora bassi

Chi trova un albero trova un tesoro. Quanto è vera questa affermazione, soprattutto nelle città inquinate.

Gli alberi, infatti, assorbono CO2, catturano le polveri sottili causate dallo smog e diminuiscono la temperatura dell’ambiente.

Secondo uno studio dell’Istat, riportato da Agit.it, in media i cittadini dei 109 capoluoghi di provincia hanno a disposizione a testa 31,7 metri quadrati di verde.

Ebbene il dato siracusano è molto al di sotto di questo minino, tanto che i numeri si fermano a 7,6 m2.

E’ bene dire che la città di Siracusa è in buona compagnia di tantissime città di tutta Italia, tra queste: Caltanissetta (9,2 m2 per cittadino ), Foggia (9 m2), Ascoli Piceno (8,9 m2), Bari (8,6 m2), Imperia (7,9 m2.

Tra le eccellenze, invece, ci sono: Matera (996,8 m2), Trento (414,9 m2), Sondrio (315,9 m2) e Potenza (190,8 m2).

La tipologia di verde urbano prevalente in Italia è di tipo storico e rappresenta il 23% della superficie nei comuni capoluogo. A questo trend non sfugge certo Siracusa dove gran parte degli alberi si trovano al parco archeologico Neapolis .