Siracusa, la linea Archimede per collegare la stazione ferroviaria a Ortigia

"Collegare Ortigia alla Stazione Ferroviria di Siracusa è un'esigenza che va soddisfatta a beneficio di turisti e residenti. La realizzazione delle corsie preferenziali su Via Catania, Via Malta e Corso Umberto, di una fermata (capolinea) in corrispondenza dell'accesso est della Stazione su Corso Gelone e lo spostamento di almeno una navetta dedicata esclusivamente a questo servizio, darebbe la possibilità di unire efficacemente i due poli, offrendo alla città un prototipo di servizio di trasporto pubblico efficiente".

Questa la proposta del consigliere comunale, Carlo Gradenigo: "L'indirizzo è quello di uscire dalla logica dell'auto e dei parcheggi e ripensare una mobilità in funzione dei fabbisogni di spostamento delle persone - afferma - rendendo conveniente l'utilizzo del servizio pubblico, rispetto a quello privato in termini economici e temporali".