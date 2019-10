Siracusa, chiuso il campo di calcio del Di Natale: a rischio anche le altre 2 torri faro

“La chiusura del campo di calcio del Pippo di Natale si è resa necessaria dopo gli esami spessimetrici di ieri che hanno evidenziato che lo stato di corrosione delle due torri faro ancora in piedi è uguale alle due torri faro che sono state rimosse". Questo quanto rendono noto il sindaco, Francesco Italia e l’assessore allo Sport, Andrea Buccheri.

Poi il ringraziamento rivolto all'Associazione sportiva Enzo Grasso, gestore del campo di Via Lazio, che ha accolto la richiesta dell'amministrazione, dando la disponibilità al Siracusa Calcio di potersi allenare nella giornata di sabato mattina per la rifinitura prepartita e per tutti i giorni feriali dalle 15.00 alle 16.30.

"Anche per l'allenamento di stasera era stata data una disponibilità - si legge nella nota - ma l'orario era incompatibile con le esigenze del Siracusa. Riguardo al De Simone, purtroppo la rimozione dell'erba, della vegetazione spontanea e della pulizia - concludono il sindaco e l'assessore - sono state rimandate a causa del maltempo dei giorni scorsi".