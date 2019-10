Modelli di Governance e strumenti di comunicazione, a Siracusa "ACTive NGOs"

Siracusa ospiterà, il 29 e 30 ottobre, il terzo incontro di “ACTive NGOs”, un progetto del programma europeo URBACT, finalizzato a sviluppare e migliorare la collaborazione tra Comuni ed Associazioni presenti sul territorio per rafforzare una governance partecipativa e valorizzare il potenziale di idee e competenze delle città.

A Siracusa, in particolare, ci si concentrerà sulla definizione dei modelli di Governance e la condivisione degli strumenti di comunicazione.

Con ACTive NGOs, il Comune di Siracusa accoglie la sfida del programma europeo e del “trasferimento” della buona pratica, per sviluppare un modello amministrativo più aperto e inclusivo e offrire alle Associazioni opportunità di crescita e di collaborazione.