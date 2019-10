“Incontrimpresa 2019 Connext- Sicilia Catania-Siracusa”, le aziende fanno rete

Bilancio più che positivo oggi per l’evento “Incontrimpresa 2019 Connext- Sicilia Catania-Siracusa”, tappa territoriale di Connext 2020 di Confindustria: 120 imprese espositrici, 400 incontri d’affari programmati e oltre 500 visitatori.

Una giornata all’insegna del networking tra imprese per conoscersi, ampliare le occasioni di business, fare rete. Ma anche per momenti di approfondimento sulle sfide più rilevanti per lo sviluppo del Mezzogiorno con focus tematici dedicati: dalla transizione energetica all’innovazione; dalla rigenerazione urbana e le infrastrutture alle prospettive per le imprese siciliane nel contesto Mediterraneo.

“L’incontro di Siracusa in cui le Confindustrie di Catania e Siracusa, le imprese e Businessmed dialogano insieme, connettendo strettamente i sistemi di rappresentanza imprenditoriale, è proprio il prototipo di questa nuova strategia imprenditoriale mediterranea” ha sottolineato Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, la Rappresentanza internazionale del Sistema Confindustria specializzata nel supporto alle imprese italiane su Africa, Mediterraneo e Medio Oriente.

“La nostra realtà è la testimonianza di come quello del Mediterraneo sia un HUB energetico naturale, destinato ad integrarsi sempre di più in logica non solo commerciale ma di scambio tecnologico” – ha dichiarato l’AD di Sonatrach Raffineria Italiana, Ing. Rosario Pistorio. “L’acquisizione della raffineria di Augusta da parte di Sonatrach è stata concepita in questa logica, integrando nella struttura di una delle più importanti oil company statali al mondo una raffineria complessa e tecnologicamente avanzata, che la fermata di manutenzione e revamping appena conclusa ha reso ancora più competitiva. Le proiezioni dei dati dei prossimi anni ci dicono che l’Algeria rimarrà il primo esportatore in Italia dell’area Nord Africa e Medio Oriente e si candida a diventare il primo importatore rimanendo, la Sicilia, il pilastro di questo ponte energetico”.