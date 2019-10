Siracusa, sospesa per domani la raccolta dell'umido: si riprende lunedì

Per il secondo sabato consecutivo, sarà sospesa la raccolta dell'organico nella giornata di domani 12 ottobre. A dirlo è l'azienda Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Il motivo è da ricerca in alcuni problemi con l’impianto di conferimento.

Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 14 ottobre.