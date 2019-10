Siracusa, test precampionato tra Eurialo e Holimpia

Allenamento congiunto ieri sera al PalaCorso di Siracusa tra Eurialo e Holimpia.

Le due squadre aretusee hanno dato vita a quattro set giocati su buoni ritmi, vincendone due ciascuno. Buone le indicazioni in casa verdeblù con le nuove che si stanno integrando bene, dimostrando già un buon feeling con il resto del gruppo. Le ragazze di Viviana Olindo e Daniela Cianflone hanno cominciato la preparazione poco più di un mese fa in vista del campionato di serie D di pallavolo femminile. Il torneo che scatterà il 16 novembre con il derby casalingo con la Virtus Avola.

“La preparazione procede non senza disagi – dice il vicepresidente Salvo Corso – perché non sempre abbiamo a disposizione gli spazi di cui necessiteremmo per allenarci e non sempre è possibile provare schemi e soluzioni tattiche. Le ragazze però lavorano con grande umiltà e passione cercando di arrivare rodate per l’inizio del torneo e questo aspetto va sottolineato. L’obiettivo di quest’anno – conclude il dirigente siracusano – è lottare per le prime posizioni, provando così a riprenderci sul campo quella serie C perduta qualche mese fa con una retrocessione figlia anche dei tanti problemi di natura logistica che abbiamo dovuto affrontare”.