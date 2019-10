Siracusa, derattizzazione: domani si concludono gli interventi a Tiche

Ultimi interventi di derattizzazione domani a Siracusa nelle vie Noto, Buccheri, Solarino, Lentini, Gianni, Melilli e piazza delle Provincie. Si conclude domani il secondo ciclo che ha interessato la zona di Tiche. La scorsa settimana era stato effettuato un intervento per le situazioni più emergenziali.

Da lunedì a sabato ella prossima settimana gli ultimi interventi programmati:

Lunedì: Viale dei Comuni, viale Santa Panagia, via Marzamemi, via Caltagirone e via Calatabiano;

Martedì: Via Piave, via Montegrappa, viale Tocrito, via Platone e via Santa Maria del Gesù;

Mercoledì: Via Isonzo, via Bainsizza, via Pasubio, via Santa Agnese e via Carso;

Giovedì: Via Gorizia, via Monfalcone, via Enna, via Caltanissetta, via Trapani, via Statella, via Agatocle e via Cuma;

Venerdì: Piazza Santa Lucia, via Bignami, via Vermexio, via Premuda, via Atrio dello Stadio, piazza Cuella, via Ancona, via Milano, via Venezia, via Zara e via Pordenone;

Sabato: Via Diaz, via Arsenale, Sbarcadero Santa Lucia, via Riviera Dionisio il Grande, via Iceta, viale Regina Margherita, piazza Euripide, via Mosco, via Bacchilide, via Pindaro e corso Timoleonte.

“Finora - dichiara l'assessore all'Ambiente, Buccheri - siamo intervenuti a macchia di leopardo o dietro le segnalazione degli uffici o di singoli cittadini. Con l'attività di derattizzazione si è invece stabilito un sistema di calendarizzazione degli interventi che è nelle nostre intenzioni estendere ad altri ambiti, quali ad esempio la scerbatura".