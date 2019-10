Floridia, cade dalla scala in casa e muore: la vittima è un 70enne

Un incidente domestico è costato la vita ad un anziano questa mattina a Floridia,

L'uomo, un 70enne, stava facendo dei lavori in casa, in via Anapo, ed era salito su una scala, quando, per cause da accertare, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel pozzo luce.

La caduta da un'altezza di diversi metri è stata fatale. E' stato chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.