Siracusa, una "Camminata in Rosa" per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori alla mammella

Camminata in Rosa domenica mattina in Ortigia per sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori alla mammella.

Ad organizzare l'evento la Lilt Siracusa con il Patrocinio del Comune di Siracusa. Chiunque può partecipare alla camminata, unico requisito richiesto: indossare qualcosa di colore rosa.

Il raduno inizierà alle 9,00 nello spazio antistante il Tempio di Apollo. Il via alla passeggiata lo daranno alle 10,30 il presidente della LILT aretusea, dr Mario Lazzaro ed il vicepresidente, dr Giuseppe Scibilia, insieme ad uno degli atleti siracusani più blasonati, il pallanuotista Valentino Gallo.

Al Tempio di Apollo intrattenimento fino alle 13,00 con esibizioni, attività sportive, giochi per uomini e donne, grandi e piccini.