Siracusa, Consiglio comunale: richiesti approfondimenti su social housing e 2 atti di indirizzo su tutela beni culturali

Rinviati per approfondimenti gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale di ieri. Uno, invece, quello con cui la presidente della commissione consiliare sui Servizi sociali, Pamela La Mesa chiedeva all'amministrazione di istituire un ufficio dedicato alle pratiche per il “Dopo di noi”, è stato ritirato perché nel frattempo la questione è stata risolta.

La seduta è stata aperta da un minuto di raccoglimento, chiesto da Salvatore Castagnino, in memoria dei due poliziotti uccisi a Trieste.

A seguire Mauro Basile ha segnalato i danni subiti dalla copertura dell'impianto tensostatico di Belvedere durante il maltempo, mentre Ferdinando Messina ha comunicato all'Aula la nomina di Giuseppe Impallomeni nel consiglio nazionale dell'Anci.

La prima proposta ad essere rinviata è stata la convenzione per la realizzazione, da parte di “Casa Archimede 2”, di 32 alloggi in social housing a Cassibile. L'approfondimento è stato chiesto dall'assessore al Bilancio, Pierpaolo Coppa. Il progetto ammonta a poco meno di sette milioni di euro ed è quasi tutto a carico della Regione e della ditta che lo ha proposto; il Comune ha una quota di partecipazione del 20%, pari a 210mila euro, per le sole opere di urbanizzazione. Sul punto sono intervenuti Castagnino, Salvatore Costantino Muccio, Mauro Basile, Messina ed Ezechia Paolo Reale ed è emersa la volontà di dare il via libera al finanziamento in tempi brevi.

Sarà discusso in commissione Urbanistica l'atto di indirizzo di Carlo Gradenigo per l'istituzione di una commissione permanente sui beni culturali che si occupi di studiare i progetti pensati per siti di interesse così da valutarne la coerenza con il bene stesso e con il contesto circostante. I dubbi espressi in aula hanno riguardato le sovrapposizioni che potrebbero esserci con le competenze delle commissioni consiliari Urbanistica e Cultura.

Torna alla commissione Urbanistica anche l'indirizzo, illustrato dal presidente Imapallomeni, sulla perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa. Il documento chiedeva all'amministrazione la convocazione di un tavolo tecnico per armonizzare esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con “gli interessi della comunità e del territorio”. Il consiglie Gradenigo ha presentato un emendamento che snaturava l'atto di indirizzo iniziale andando verso l'adeguamento del Prg alle prescrizioni del Parco. Sul punto sono intervenuti Mangiafico, Messina e l'assessore Granata che ha rilevato come il Parco e il Piano paesaggistico siano sovraordinati al Prg e che eventuali conflitti vadano riportati al consiglio di amministrazione dell'ente gestore nel quale siedono il diretto del Parco, la soprintendenza ai Beni culturali e il Comune.

Dopo gli approfondimenti la presidente del consiglio comunale, Moena Scala, convocherà una conferenza dei capigruppo per loro calanderizzazione.