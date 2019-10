Rosolini, riprendono le attività all’asilo nido comunale “Paperopoli”

Riprese, da questa mattina, le attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’asilo nido comunale “Paperopoli” a Rosolini. La struttura è in grado di accogliere bambini da 0 a 36 mesi residenti nel Comune, sarà aperta per 6 ore al giorno, per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), per 11 mesi nell’arco dell’anno.

A gestire il servizio la ditta "Garderie".

Questa mattina l'inaugurazione alla presenza del sindaco, il quale ha detto: "Siamo soddisfatti di aver consegnato una struttura pronta dal punto di vista sanitario e di nostra proprietà. E’ un servizio essenziale per la città e per i genitori che potranno usufruirne. Dopo 2 anni, questo è un grande risultato che avrà peraltro una ricaduta importante anche dal punto di vista occupazionale. Coinvolge, nuovamente, le operatrici che avevano già fatto benissimo, in questo ambito,in città. Una professionalità conclamata che trova riscontro nelle istanze dei cittadini. Ringrazio gli uffici per la loro collaborazione, solerzia e professionalità. Ai cittadini dico: benvenuti a casa vostra"