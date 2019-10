Ripartizione fondi Libero Consorzio, il caso Siracusa approda a Roma al ministero dell'Economia

La richiesta di un intervento speciale in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa arriva a Roma, in un incontro fissato per il 22 ottobre al Ministero dell’Economia e Finanze fra il Vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao, l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso e il Sottosegretario Alessio Villarosa. Proprio ieri è, infatti, arrivata la notizia che di 20 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana, per Siracusa ne arriverà solo uno.