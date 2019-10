Il Nobel per la pace assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali

Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali.

Il Nobel per la pace è stato assegnato al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, ha detto una rappresentante del comitato leggendo la motivazione, "per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea".